Назначен новый военный прокурор города Баку

Назначен новый военный прокурор города Баку

4 июля, 2019 10:35

https://report.az/storage/news/2348bd214b1caad24f6d995a9e1bb9c0/a1d75163-57be-4d1e-9500-2397a4165a4a_292.jpg Назначен новый военный прокурор города Баку. Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Закир Гаралов. По приказу, на должность военного прокурора города Баку назначен полковник юстиции Рзаев Ильяс Рамиз оглу. Ранее он являлся начальником отдела надзора над исполнением законов в военных тюрьмах и следственных органах Вооруженных сил Военной прокуратуры Азербайджана. Данный факт подтвердил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Генпрокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

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