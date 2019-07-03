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Назначен новый руководитель управления делами Кабинета министров

Назначен новый руководитель управления делами Кабинета министров

Произведено назначение на пост руководителя управления делами Кабинета министров.

Как сообщает Report, распоряжением премьер-министра Новруза Мамедова на эту должность был назначен Адиль Ахмедов.

Отметим, что ранее этот пост занимал Сулейман Шафиев.

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