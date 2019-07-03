Назначен новый руководитель управления делами Кабинета министров

Произведено назначение на пост руководителя управления делами Кабинета министров.
Как сообщает Report, распоряжением премьер-министра Новруза Мамедова на эту должность был назначен Адиль Ахмедов.
Отметим, что ранее этот пост занимал Сулейман Шафиев.
Произведено назначение на пост руководителя управления делами Кабинета министров.
Как сообщает Report, распоряжением премьер-министра Новруза Мамедова на эту должность был назначен Адиль Ахмедов.
Отметим, что ранее этот пост занимал Сулейман Шафиев.
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Səid QəribАвтор новости