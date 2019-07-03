Назначен новый руководитель управления делами Кабинета министров

Назначен новый руководитель управления делами Кабинета министров

3 июля, 2019 09:51

https://report.az/storage/news/a9239854b0cca7aba33ffaaed1d27e57/82d8e0a6-26f1-4eb6-950b-1241a8810f17_292.jpg Произведено назначение на пост руководителя управления делами Кабинета министров. Как сообщает Report, распоряжением премьер-министра Новруза Мамедова на эту должность был назначен Адиль Ахмедов. Отметим, что ранее этот пост занимал Сулейман Шафиев.

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