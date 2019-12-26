Назначен новый помощник первого вице-президента Азербайджана.
Как сообщает Report, подписано соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Андрей Сипилин назначен помощником первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Назначен новый помощник первого вице-президента Азербайджана.
Как сообщает Report, подписано соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Андрей Сипилин назначен помощником первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
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Səid QəribАвтор новости