Назначен новый помощник первого вице-президента Азербайджана

Назначен новый помощник первого вице-президента Азербайджана

26 декабря, 2019 11:34

https://report.az/storage/news/d525a4f4518de7319e2fcacd2ab4632c/5a8d501c-6bdd-4693-9267-fbb2e7f48c9a_292.jpg Назначен новый помощник первого вице-президента Азербайджана. Как сообщает Report, подписано соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, Андрей Сипилин назначен помощником первого вице-президента Мехрибан Алиевой.