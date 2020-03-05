Назначен новый глава ИВ Нефтчалинского района

Миргасан Миргейдар оглу Сейидов назначен главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

М.Сейидов 1989 г.р. является генеральным секретарем Федерации карате Азербайджана, председателем Общественного объединения "Ирели".

Напомним, что в прошлом месяце Служба государственной безопасности Азербайджана распространила заявление в связи с задержанием должностных лиц в Нефтчалинском районе. Экс-главу района Исмаила Велиева задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, неоднократном получении крупных взяток, присвоении. Решением Сабаильского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Распоряжением президента Ильхама Алиева, Исмаил Магеррам оглу Велиев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Нефтчалинского района.