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Назначен новый глава ИВ Кельбаджарского района

Назначен новый глава ИВ ​Кельбаджарского района Азербайджана

Ильхам Алиев

Азер Бахлул оглу Годжаев назначен главой Исполнительной власти Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что ранее пост главы Исполнительной власти Кельбаджарского района занимал Агиль Мамедов. На выборах в Милли Меджлис 9 февраля этого года он был избран депутатом от Кельбаджарского избирательного округа № 123.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 9 марта Агиль Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

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