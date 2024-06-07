Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции

Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции.

Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции.

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве, соответствующим приказом министра юстиции Вугар Агаев назначен начальником службы пробации.

Отметим, что В.Агаев родился в 1980 году. В 2004 году окончил Бакинский государственный университет по специальности юриспруденция (степень магистра).

До назначения начальником службы пробации он занимал должность заместителя начальника инспекции по надзору за исполнением наказаний Министерства юстиции.