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Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции

Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции.
Внутренняя политика
7 июня 2024 г. 10:46
Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции

Назначен начальник службы пробации Министерства юстиции.

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве, соответствующим приказом министра юстиции Вугар Агаев назначен начальником службы пробации.

Отметим, что В.Агаев родился в 1980 году. В 2004 году окончил Бакинский государственный университет по специальности юриспруденция (степень магистра).

До назначения начальником службы пробации он занимал должность заместителя начальника инспекции по надзору за исполнением наказаний Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya xidmətinə rəis təyinatı olub

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