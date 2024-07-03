О нас

Назначен начальник Исполнительной службы Министерства юстиции

Назначен начальник Исполнительной службы Министерства юстиции Видади Мамедов назначен на должность начальника Исполнительной службы Министерства юстиции Азербайджана.
Внутренняя политика
3 июля 2024 г. 11:21
Назначен начальник Исполнительной службы Министерства юстиции

Видади Мамедов назначен на должность начальника Исполнительной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает Report, министр юстиции Фарид Ахмедов подписал соответствующий приказ.

Видади Мамедов ранее работал юристом в Объединенной детской больнице Шекинской центральной районной больницы, в Исполнительной службе Министерства юстиции, занимал различные должности в Главном управлении регистрации и нотариата, работал судьей в Низаминском районном суде города Баку. До назначения на эту должность Мамедов был судьей Гражданской коллегии Верховного суда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyinin İcra xidmətinə rəis təyin edilib

Экслюзивные новости

Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi