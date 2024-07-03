Назначен начальник Исполнительной службы Министерства юстиции

Видади Мамедов назначен на должность начальника Исполнительной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Видади Мамедов назначен на должность начальника Исполнительной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает Report, министр юстиции Фарид Ахмедов подписал соответствующий приказ.

Видади Мамедов ранее работал юристом в Объединенной детской больнице Шекинской центральной районной больницы, в Исполнительной службе Министерства юстиции, занимал различные должности в Главном управлении регистрации и нотариата, работал судьей в Низаминском районном суде города Баку. До назначения на эту должность Мамедов был судьей Гражданской коллегии Верховного суда.