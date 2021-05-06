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Назначен начальник Государственной службы по имущественным вопросам

Назначен начальник Государственной службы по имущественным вопросам Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев
Внутренняя политика
6 мая 2021 г. 13:38
Назначен начальник Государственной службы по имущественным вопросам
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Метин Баласан оглы Эйнуллаев назначен начальником Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Метин Эйнуллаев освобожден от должности заместителя начальника Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики.

М.Эйнуллаев родился 22 марта 1975 года в городе Баку. В 1992 году поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета, который окончил в 1997 году с отличием.

В 2013-2016 годах занимал должности заместителя руководителя и руководителя аппарата Министерства образования. Распоряжением главы государства от 22 июня 2015 года награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Распоряжением президента от 11 января 2017 года назначен заместителем министра образования. Распоряжением главы государства от 17 января 2018 года назначен заместителем министра налогов.

До этого назначения М.Эйнуллаев исполнял обязанности начальника Госслужбы по имущественным вопросам.

Является младшим советником государственной службы.

Женат, имеет 2 детей.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə rəis təyin edilib - TƏRCÜMEYİ-HAL

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