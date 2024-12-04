Назначен начальник Главного управления стратегического планирования и мониторинга Минюста

Джейхун Тагиев назначен начальником Главного управления стратегического планирования и мониторинга Министерства юстиции.

Джейхун Тагиев назначен начальником Главного управления стратегического планирования и мониторинга Министерства юстиции.

Как сообщает Report, министр юстиции Фарид Ахмедов подписал соответствующий приказ.

Отметим, что Джейхун Тагиев родился в 1979 году. В 2000 году с отличием окончил бакалавриат, а в 2002 году - магистратуру Бакинского государственного университета по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в органах внутренних дел.

До этого назначения он исполнял обязанности начальника Главного управления стратегического планирования и мониторинга.