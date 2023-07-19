Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана

Полномочия главы исполнительной власти Дашкесанского района возложены на заместителя главы Вугара Ханлар оглу Мамедова.

Полномочия главы исполнительной власти Дашкесанского района возложены на заместителя главы Вугара Ханлар оглу Мамедова.

Как стало известно западному бюро Report, назначенный заместителем главы ИВ три года назад В.Мамедов также занимает должность заведующего отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

Напомним, что два дня назад распоряжением президента Ильхама Алиева глава ИВ Дашкесанского района Ахад Абыев был освобожден от должности, которую занимал с февраля 2011 года.