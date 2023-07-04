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МВД: Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию по заявлению гражданина

МВД: Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию по заявлению гражданина Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию по заявлению гражданина.
Внутренняя политика
4 июля 2023 г. 23:36
МВД: Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию по заявлению гражданина

Назим Бейдамирли был привлечен к расследованию на основании обращения гражданина.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов в ответ на запрос СМИ о задержании гражданина Назима Бейдамирли.

"Гражданин, обратившись в полицию, заявил, что Н.Бейдамирли, угрожая распространением порочащих материалов, потребовал от него 50 тысяч манатов. 24 июня того же года он передал Н.Бейдамирли 10 тысяч манатов, но последний, шантажируя семьей, потребовал остальную сумму, угрожая распространить порочащие материалы.

В настоящее время Н.Бейдамирли задержан на основании этого заявления, расследование продолжается", - отметил начальник отдела.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Nazim Bəydəmirli vətəndaşın müraciəti əsasında araşdırmaya cəlb edilib

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