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Научно-консультативный совет Верховного суда планирует в феврале провести обсуждения с юристами по административным спорам

Научно-консультативный совет Верховного суда планирует в феврале провести обсуждения с юристами по административным спорам В Научно-консультативном совете Верховного суда обратились к юристам, желающим участвовать в заседании в качестве членов ad-hoc.
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 19:30
Научно-консультативный совет Верховного суда планирует в феврале провести обсуждения с юристами по административным спорам

В Научно-консультативном совете Верховного суда обратились к юристам, желающим участвовать в заседании в качестве членов ad hoc.

Как сообщили Report в учреждении, в обращении указано, что следующее заседание Научно-консультативного совета при Верховном суде планируется провести 25 февраля 2025 года.

На заседании планируется обсуждение особенностей рассмотрения административных договоров и споров, связанных с ними.

Административный договор рассматривается как соглашение между государственными органами и частными лицами для выполнения задач государственной службы или общественных интересов. Он отличается от частноправовых договоров доминирующим положением административного органа, подчинением особому правовому режиму и другими характеристиками.

На обсуждение вынесены вопросы о понятии административного договора, его отличиях от гражданско-правового договора, особенностях споров и судебной подведомственности.

Эксперты, заинтересованные в участии в обсуждениях, могут представить резюме и комментарии до 10 февраля 2025 года.

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