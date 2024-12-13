Научно-консультативный совет Верховного суда планирует в феврале провести обсуждения с юристами по административным спорам

В Научно-консультативном совете Верховного суда обратились к юристам, желающим участвовать в заседании в качестве членов ad hoc.
Как сообщили Report в учреждении, в обращении указано, что следующее заседание Научно-консультативного совета при Верховном суде планируется провести 25 февраля 2025 года.
На заседании планируется обсуждение особенностей рассмотрения административных договоров и споров, связанных с ними.
Административный договор рассматривается как соглашение между государственными органами и частными лицами для выполнения задач государственной службы или общественных интересов. Он отличается от частноправовых договоров доминирующим положением административного органа, подчинением особому правовому режиму и другими характеристиками.
На обсуждение вынесены вопросы о понятии административного договора, его отличиях от гражданско-правового договора, особенностях споров и судебной подведомственности.
Эксперты, заинтересованные в участии в обсуждениях, могут представить резюме и комментарии до 10 февраля 2025 года.