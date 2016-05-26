Научно-исследовательский институт по правам человека НАНА переименован

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании Научно-исследовательского института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана в Институт права и прав человека.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Научно-исследовательский институт по правам человека Национальной академии наук Азербайджана переименован в Институт права и прав человека.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.