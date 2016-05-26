 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Научно-исследовательский институт по правам человека НАНА переименован

    Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании Научно-исследовательского института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана в Институт права и прав человека.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Научно-исследовательский институт по правам человека Национальной академии наук Азербайджана переименован в Институт права и прав человека.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi