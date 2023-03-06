Президент: Наши самоотверженные матери воспитывают сыновей и дочерей, сердца которых полны любви к родному краю

Наши самоотверженные матери, как и сотни лет назад, воспитывают сыновей и дочерей, которые считают Родину такой же родной и священной, как мать, и сердца которых полны любви к родному краю. Наглядным проявлением этого является незабываемая доблесть нашей

Наши самоотверженные матери, как и сотни лет назад, воспитывают сыновей и дочерей, которые считают Родину такой же родной и священной, как мать, и сердца которых полны любви к родному краю. Наглядным проявлением этого является незабываемая доблесть нашей молодежи, подарившей народу блестящую Победу в Отечественной войне, которую мы вели за правое дело.

Как сообщает Report, эти мысли отражены в поздравительном послании президента Ильхама Алиева к азербайджанским женщинам по случаю 8 Марта – Международного женского дня.

"Верю, что азербайджанские женщины, обладающие богатым духовным миром, своим стремлением творить и созидать и в предстоящие годы будут привносить высокие ценности в жизнь общества и впишут новые, светлые страницы в летопись нашей независимости", – говорится в поздравительном послании.