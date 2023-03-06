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Президент: Наши самоотверженные матери воспитывают сыновей и дочерей, сердца которых полны любви к родному краю

Президент: Наши самоотверженные матери воспитывают сыновей и дочерей, сердца которых полны любви к родному краю Наши самоотверженные матери, как и сотни лет назад, воспитывают сыновей и дочерей, которые считают Родину такой же родной и священной, как мать, и сердца которых полны любви к родному краю. Наглядным проявлением этого является незабываемая доблесть нашей
Внутренняя политика
6 марта 2023 г. 19:09
Президент: Наши самоотверженные матери воспитывают сыновей и дочерей, сердца которых полны любви к родному краю

Наши самоотверженные матери, как и сотни лет назад, воспитывают сыновей и дочерей, которые считают Родину такой же родной и священной, как мать, и сердца которых полны любви к родному краю. Наглядным проявлением этого является незабываемая доблесть нашей молодежи, подарившей народу блестящую Победу в Отечественной войне, которую мы вели за правое дело.

Как сообщает Report, эти мысли отражены в поздравительном послании президента Ильхама Алиева к азербайджанским женщинам по случаю 8 Марта – Международного женского дня.

"Верю, что азербайджанские женщины, обладающие богатым духовным миром, своим стремлением творить и созидать и в предстоящие годы будут привносить высокие ценности в жизнь общества и впишут новые, светлые страницы в летопись нашей независимости", – говорится в поздравительном послании.

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Версия на английском языке President: Our self-sacrificing mothers are raising children whose hearts are full of love for their native land

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