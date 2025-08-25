Народная артистка: Азербайджанский мугам в надежных руках

О нас

Внутренняя политика
25 августа 2025 г. 16:29
Народная артистка Азербайджана Мялякханум Эйюбова заявила, что азербайджанский мугам находится в надежных руках, и этим можно гордиться.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом член жюри IX Телевизионного конкурса "Мугам" заявила журналистам в понедельник.

Народная артистка особо отметила внимание и заботу, которую первый вице-президент страны Мехрибан Алиева оказывает азербайджанскому мугаму.

"Конечно, за этот проект мы, в первую очередь, благодарим первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Именно наша молодежь, которая выросла и сформировалась в этом конкурсе, сохраняет наш классический мугам", - сказала она.

Народная артистка пожелала удачи участникам, вышедшим в финал конкурса.

Версия на азербайджанском языке Xalq artisti: Azərbaycan muğamı əmin əllərdədir, biz bununla fəxr edirik

Последние новости

