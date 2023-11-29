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Нармин Юсифли: Продолжу свою журналистскую деятельность в Лачыне

Нармин Юсифли: Продолжу свою журналистскую деятельность в Лачыне "Спустя 31 год, я возвращаюсь на родину своих предков".
Внутренняя политика
29 ноября 2023 г. 07:26
Нармин Юсифли: Продолжу свою журналистскую деятельность в Лачыне

"Спустя 31 год, я возвращаюсь на родину своих предков".

Как сообщает Report, об этом сказала бывший вынужденный переселенец из Лачынского района Нармин Юсифли перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

"31 год назад отец и дед жили в Лачыне. Но сегодня, возвращаясь в родные края, я испытываю радость и чувство гордости. У меня там много планов. Продолжу свою журналистскую деятельность в Лачыне", - отметила она.

Н.Юсифли выразила благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героическим сынам родины, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Nərmin Yusifli: “Jurnalistika fəaliyyətimi Laçında davam etdirəcəyəm”

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