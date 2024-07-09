Нармин Халилова: Ходжалинский аэропорт имеет большое стратегическое значение для региона

Аэропорт Ходжалы имеет большое стратегическое значение для нашей страны, особенно для региона.
Об этом находящемуся в Ханкенди сотруднику Report сказала руководитель пресс-службы аэропортов Нармин Халилова.
По ее словам, территория Ходжалинского аэропорта, расположенного на высоте 575 метров над уровнем моря, составляет 188,5 га: "В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2170 метров и шириной 45 метров, две рулежные дорожки, один перрон и один терминал. Всего на территории перрона расположены три стоянки для воздушных судов".
Н.Халилова добавила, что в целях развития инфраструктуры аэропорта запланирован ряд работ по модернизации: "Длина существующей взлетно-посадочной полосы будет расширена до трех тысяч метров, а ширина - до 60 метров. Будут проведены работы по оптимизации территории аэропорта, планируется, что его общая площадь составит 177,27 га, а территория перрона - 47 тысяч квадратных метров. Все предстоящие работы будут выполнены в соответствии с международными нормами и стандартами, аэропорт будет доведен до самого современного уровня".
По ее словам, работы, которые предстоит провести в Ходжалинском аэропорту, внесут вклад в развитие региона.
Отметим, что 5 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в Ходжалинском аэропорту.