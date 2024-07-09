Нармин Халилова: Ходжалинский аэропорт имеет большое стратегическое значение для региона

Аэропорт Ходжалы имеет большое стратегическое значение для нашей страны, особенно для региона.

Аэропорт Ходжалы имеет большое стратегическое значение для нашей страны, особенно для региона.

Об этом находящемуся в Ханкенди сотруднику Report сказала руководитель пресс-службы аэропортов Нармин Халилова.

По ее словам, территория Ходжалинского аэропорта, расположенного на высоте 575 метров над уровнем моря, составляет 188,5 га: "В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2170 метров и шириной 45 метров, две рулежные дорожки, один перрон и один терминал. Всего на территории перрона расположены три стоянки для воздушных судов".

Н.Халилова добавила, что в целях развития инфраструктуры аэропорта запланирован ряд работ по модернизации: "Длина существующей взлетно-посадочной полосы будет расширена до трех тысяч метров, а ширина - до 60 метров. Будут проведены работы по оптимизации территории аэропорта, планируется, что его общая площадь составит 177,27 га, а территория перрона - 47 тысяч квадратных метров. Все предстоящие работы будут выполнены в соответствии с международными нормами и стандартами, аэропорт будет доведен до самого современного уровня".

По ее словам, работы, которые предстоит провести в Ходжалинском аэропорту, внесут вклад в развитие региона.

Отметим, что 5 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в Ходжалинском аэропорту.