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Нармин Халилова: Ходжалинский аэропорт имеет большое стратегическое значение для региона

Нармин Халилова: Ходжалинский аэропорт имеет большое стратегическое значение для региона Аэропорт Ходжалы имеет большое стратегическое значение для нашей страны, особенно для региона.
Внутренняя политика
9 июля 2024 г. 20:09
Нармин Халилова: Ходжалинский аэропорт имеет большое стратегическое значение для региона

Аэропорт Ходжалы имеет большое стратегическое значение для нашей страны, особенно для региона.

Об этом находящемуся в Ханкенди сотруднику Report сказала руководитель пресс-службы аэропортов Нармин Халилова.

По ее словам, территория Ходжалинского аэропорта, расположенного на высоте 575 метров над уровнем моря, составляет 188,5 га: "В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2170 метров и шириной 45 метров, две рулежные дорожки, один перрон и один терминал. Всего на территории перрона расположены три стоянки для воздушных судов".

Н.Халилова добавила, что в целях развития инфраструктуры аэропорта запланирован ряд работ по модернизации: "Длина существующей взлетно-посадочной полосы будет расширена до трех тысяч метров, а ширина - до 60 метров. Будут проведены работы по оптимизации территории аэропорта, планируется, что его общая площадь составит 177,27 га, а территория перрона - 47 тысяч квадратных метров. Все предстоящие работы будут выполнены в соответствии с международными нормами и стандартами, аэропорт будет доведен до самого современного уровня".

По ее словам, работы, которые предстоит провести в Ходжалинском аэропорту, внесут вклад в развитие региона.

Отметим, что 5 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в Ходжалинском аэропорту.

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Версия на английском языке ФотоNarmin Khalilova: Khojaly Airport is of great strategic importance for region
Версия на азербайджанском языке ФотоNərmin Xəlilova: Xocalı Hava Limanı region üçün böyük strateji əhəmiyyətə malikdir

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