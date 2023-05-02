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В Азербайджане военнослужащие будут проходить обязательное наркологическое обследование

В Азербайджане военнослужащие будут проходить обязательное наркологическое обследование Внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 12:31
В Азербайджане военнослужащие будут проходить обязательное наркологическое обследование

Внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в соответствии со статьей 24.4 закона "О наркологической службе и контроле", лица, призванные на срочную действительную военную службу, не реже одного раза в год будут проходить обязательное наркологическое обследование в государственных медицинских учреждениях, в которых они состояли на учете в период призыва; добровольно вступившие на действительную военную службу на основе контракта - в межучреждениях госорганов, с которыми они заключили контракт, до того как поступили на службу; добровольно поступившие непосредственно в кадровый офицерский состав - в медучреждениях госорганов, в кадровый офицерский состав которых они поступили; военнослужащие действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) - в медицинских учреждениях государственных органов по месту службы.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir hərbi qulluqçuların icbari narkoloji müayinədən keçirilməsi ilə bağlı qərar imzalayıb

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