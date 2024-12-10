НАНА: В Ханкенди и на других территориях необходимо провести масштабные экологические исследования

12:47

В Ханкенди и на других освобожденных территориях необходимо провести масштабные экологические исследовательские работы.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, об этом сказала вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По ее словам, Министерство экологии и природных ресурсов должно вести совместную работу с учеными в этом направлении:

"Наши ученые долгие годы не могли проводить исследования в Ханкенди из-за оккупации города".