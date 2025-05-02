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Намазов: Государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы

Намазов: Государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы Выявление источников и мотивов кибератаки, совершенной 20 февраля одной из самых мощных кибершпионских групп в мире на ряд азербайджанских медиаресурсов, показали эффективность национальных усилий в сфере ИКТ под руководством президента Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 16:01
Намазов: Государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы

Выявление источников и мотивов кибератаки, совершенной 20 февраля одной из самых мощных кибершпионских групп в мире на ряд азербайджанских медиаресурсов, показали эффективность национальных усилий в сфере ИКТ под руководством президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов во время обсуждений на тему "Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана".

По его словам, после ознакомления с технической частью отчета о предпринятых мерах можно с уверенностью говорить о серьезном прогрессе государства в данной области.

"Можете быть уверены: сегодня наше государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы, а также выявить ее источник", - отметил он.

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Версия на английском языке Ramid Namazov: Work done in IT sector under President's leadership based on Azerbaijan’s national interests
Версия на азербайджанском языке Ramid Namazov: Prezidentin rəhbərliyi altında informasiya texnologiyaları sahəsində aparılan işlər milli maraqlarımıza əsaslanır

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