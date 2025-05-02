Намазов: Государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы

Выявление источников и мотивов кибератаки, совершенной 20 февраля одной из самых мощных кибершпионских групп в мире на ряд азербайджанских медиаресурсов, показали эффективность национальных усилий в сфере ИКТ под руководством президента Ильхама Алиева.

Выявление источников и мотивов кибератаки, совершенной 20 февраля одной из самых мощных кибершпионских групп в мире на ряд азербайджанских медиаресурсов, показали эффективность национальных усилий в сфере ИКТ под руководством президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов во время обсуждений на тему "Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана".

По его словам, после ознакомления с технической частью отчета о предпринятых мерах можно с уверенностью говорить о серьезном прогрессе государства в данной области.

"Можете быть уверены: сегодня наше государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы, а также выявить ее источник", - отметил он.