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Председатель правления "Ичеришехер": Наличие ресторанов на территории исторических памятников вполне нормально

Наличие ресторанов на территории исторических памятников нормально

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов коснулся деятельности ресторанов в пределах крепости. 

Как сообщает Report, он сказал, что нигде в мире нет правил, регулирующих количество ресторанов, находящихся на территории исторических памятников. 

По его словам, на любой исторической территории приоритетом является ее охрана: "Здесь могут действовать рестораны, сувенирные ларьки и другие объекты лишь при условии не нанесения вреда памятнику. Поэтому наличие ресторанов на территории подобных исторических памятников вполне нормально".

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