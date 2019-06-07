Председатель правления "Ичеришехер": Наличие ресторанов на территории исторических памятников вполне нормально

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов коснулся деятельности ресторанов в пределах крепости.

Как сообщает Report, он сказал, что нигде в мире нет правил, регулирующих количество ресторанов, находящихся на территории исторических памятников.

По его словам, на любой исторической территории приоритетом является ее охрана: "Здесь могут действовать рестораны, сувенирные ларьки и другие объекты лишь при условии не нанесения вреда памятнику. Поэтому наличие ресторанов на территории подобных исторических памятников вполне нормально".