​Наказан первый заместитель главы ИВ, еще один чиновник уволен

В Исполнительной власти Гарадагского района под председательством главы ИВ Сулеймана Микайылова состоялось совещание, посвященное работам по дезинфекции в районе.

Как сообщили Report в ИВ района, в ходе совещания было отмечено, что на территории района ежедневно ведутся широкомасштабные работы по дезинфекции и проводятся мониторинги с целью наблюдения за данными работами. На совещании заявили, что в поселках Локбатан и Алят допущены серьезные недочеты, и работы по дезинфекции в этих районах сочтены неудовлетворительными.

За допущенные недочеты первый заместитель Исполнительной власти района Эмиль Аббасов и представитель поселка Локбатан Ильхам Юсифов получили выговор. Представитель поселка Алят Эльдар Ибрагимов был освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что на вчерашнем совещании в Исполнительной власти города Баку глава Исполнительной власти Сулейман Микайылов был подвергнут серьезной критике, ему был объявлен выговор с предупреждением.