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Найденный в Кяльбаджаре азербайджанский военнослужащий будет похоронен в Ширване

Найденный в Кяльбаджаре азербайджанский военнослужащий будет похоронен в Ширване Заблудившийся на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели старший лейтенант Фуад Багиров, тело которого было найдено сегодня, будет похоронен в городе Ширван.
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 18:59
Найденный в Кяльбаджаре азербайджанский военнослужащий будет похоронен в Ширване

Заблудившийся на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели старший лейтенант Фуад Багиров, тело которого было найдено сегодня, будет похоронен в городе Ширван.

Как сообщает западное бюро Report, тело военнослужащего отправлено в Гянджу. Похороны состоятся завтра в Ширване.

Отметим, что Ф.Багиров родом из Ширвана. Военнослужащий вместе с семьей жил в Гяндже.

Напомним, что несколько дней назад на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района из-за метели пропали четверо военнослужащих Азербайджанской армии. Трое из них были найдены живыми в тот же день, поиски Ф.Багирова продолжались. Его тело было обнаружено сегодня днем.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə nəşi tapılan Azərbaycan hərbçisi Şirvanda dəfn olunacaq

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