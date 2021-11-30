Найден "черный ящик" разбившегося военного вертолета

Обнаружен "черный ящик" военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС), разбившегося 30 ноября на территории Хызинского района.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
"С участием руководящих лиц Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов место происшествия было осмотрено, производится изъятие "черного ящика" специалистом Министерства обороны", - сообщили в ведомстве.
Отметим, что в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.
По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.