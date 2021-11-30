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Найден "черный ящик" разбившегося военного вертолета

Найден "черный ящик" разбившегося военного вертолета Обнаружен "черный ящик" военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС), разбившегося 30 ноября на территории Хызинского района.
Внутренняя политика
30 ноября 2021 г. 18:39
Найден черный ящик разбившегося военного вертолета

Обнаружен "черный ящик" военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС), разбившегося 30 ноября на территории Хызинского района.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

"С участием руководящих лиц Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов место происшествия было осмотрено, производится изъятие "черного ящика" специалистом Министерства обороны", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.

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Версия на английском языке Flight recorder of crashed military helicopter found
Версия на азербайджанском языке Qəzaya uğrayan hərbi helikopterin "qara qutu"su tapılıb

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