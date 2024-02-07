О нас

Наике Группиони: Впечатлена энтузиазмом избирателей в Азербайджане

Наике Группиони: Впечатлена энтузиазмом избирателей в Азербайджане Наблюдатель от итальянского парламента Наике Группиони отметила, что впечатлена тем, с каким энтузиазмом азербайджанский народ принимал участие в голосовании на президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 20:49
Наике Группиони: Впечатлена энтузиазмом избирателей в Азербайджане

Наблюдатель от итальянского парламента Наике Группиони отметила, что впечатлена тем, с каким энтузиазмом азербайджанский народ принимал участие в голосовании на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом итальянский парламентарий сказала на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

Парламентарий отметила, что намерена применить приобретенный в Азербайджане опыт по возвращении в Италию.

"Хочу выразить признательность за высокую организацию избирательного процесса. Также хочу отметить, что я крайне впечатлена тем, с каким энтузиазмом азербайджанский народ принимал участие в голосовании. Меня поразила активность граждан, которая сохранялась с самого утра до второй половины дня. Хотела бы, чтобы и в других странах мира избиратели проявляли такой интерес к выборам, как это было в Азербайджане", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Naike Gruppioni: 'I was impressed by the enthusiasm of the voters in Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Naike Qruppioni: “Azərbaycanda seçicilərin coşqusundan təsirləndim”

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
Сформирован новый состав правительства Казахстана
Сформирован новый состав правительства Казахстана
6 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi