Наике Группиони: Впечатлена энтузиазмом избирателей в Азербайджане

Наблюдатель от итальянского парламента Наике Группиони отметила, что впечатлена тем, с каким энтузиазмом азербайджанский народ принимал участие в голосовании на президентских выборах.

Наблюдатель от итальянского парламента Наике Группиони отметила, что впечатлена тем, с каким энтузиазмом азербайджанский народ принимал участие в голосовании на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом итальянский парламентарий сказала на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

Парламентарий отметила, что намерена применить приобретенный в Азербайджане опыт по возвращении в Италию.

"Хочу выразить признательность за высокую организацию избирательного процесса. Также хочу отметить, что я крайне впечатлена тем, с каким энтузиазмом азербайджанский народ принимал участие в голосовании. Меня поразила активность граждан, которая сохранялась с самого утра до второй половины дня. Хотела бы, чтобы и в других странах мира избиратели проявляли такой интерес к выборам, как это было в Азербайджане", - отметила она.