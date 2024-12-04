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Наиба Рахимова: Мы возвращаемся в Шушу, нашей радости нет предела

Наиба Рахимова: Мы возвращаемся в Шушу, нашей радости нет предела Мы возвращаемся в Шушу, нашей радости нет предела.
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 07:48
Наиба Рахимова: Мы возвращаемся в Шушу, нашей радости нет предела

Свою большую радость и счастье от возвращения в родные края выразила бывшая вынужденная переселенка из Шуши.

Своими чувствами поделилась с Report возвращающаяся в родные края Наиба Рахимова.

"Мы благодарны президенту Ильхаму Алиеву за этот день. Мы возвращаемся в Шушу, нашей радости нет предела. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья гази. Благодаря им мы вернулись на родину", - сказала Н.Рахимова.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района Баку в заново отстроенный город Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе в Шушу переселяются 48 семей в составе 164 человек.

Жители города, вернувшиеся на родину выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу и доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим земли от оккупации.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе те, кто занимается восстановлением освобожденных территорий, сотрудники местных отделений различных государственных, медицинских, образовательных учреждений.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: Sevincimizin hədd-hüdudu yoxdur

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