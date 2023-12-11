Находящийся в международном розыске экстрадирован из Грузии в Азербайджан

Обеспечена экстрадиция из Грузии в Азербайджан еще одного лица, находящегося в международном розыске.

Из Грузии в Азербайджан экстрадирован еще один находящийся в международном розыске.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокуратура.

Сообщается, что на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокуратурой Грузии принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Рзаева Намига Ибрагим оглу в соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Намиг Рзаев подозревается в растрате, совершенной с использованием служебного положения, в связи с чем было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск.

Н. Рзаев был задержан на территории Грузии и 11 декабря доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.