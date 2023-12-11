О нас

Находящийся в международном розыске экстрадирован из Грузии в Азербайджан

Находящийся в международном розыске экстрадирован из Грузии в Азербайджан Обеспечена экстрадиция из Грузии в Азербайджан еще одного лица, находящегося в международном розыске.
Внутренняя политика
11 декабря 2023 г. 19:38
Находящийся в международном розыске экстрадирован из Грузии в Азербайджан

Из Грузии в Азербайджан экстрадирован еще один находящийся в международном розыске.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокуратура.

Сообщается, что на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокуратурой Грузии принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Рзаева Намига Ибрагим оглу в соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Намиг Рзаев подозревается в растрате, совершенной с использованием служебного положения, в связи с чем было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск.

Н. Рзаев был задержан на территории Грузии и 11 декабря доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Gürcüstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi