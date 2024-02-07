Находящиеся за рубежом сотрудники AZAL принимают участие в голосовании

Сотрудники ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), работающие или временно находящиеся за рубежом, также принимают участие в голосовании на внеочередных президентских выборах.

Сотрудники ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), работающие или временно находящиеся за рубежом, также принимают участие в голосовании на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

"Сотрудники авиакомпании AZAL, находящиеся за пределами страны, проявляют активную гражданскую ответственность. В избирательный процесс также вовлечен летный экипаж, после длительных перелетов отдыхающий в Пекине, Лондоне, Париже и других городах мира. Участие в голосовании является важным аспектом выражения гражданского долга сотрудников AZAL", - говорится в сообщении.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.