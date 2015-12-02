​Нахчыванской Автономной Республике выделено 7 млн. манатов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика, обладающая богатой культурой, древней историей, традициями государственности и высоким потенциалом, занимает особое место в экономической, политической и культурной жизни Азербайджана, играет важную роль в развитии нашей страны.

В последние годы приняты важные меры в области социально-экономического развития и реализации инфраструктурных проектов Нахчыванской Автономной Республики, построены оснащенные современным оборудованием новые учебные заведения и учреждения здравоохранения, спортивные, туристические объекты, очаги культуры и искусства, реставрированы многие исторические памятники, сданы в эксплуатацию крупные промышленные комплексы, перерабатывающие и производственные участки, электростанции, реконструированы "Восточный терминал" Нахчыванского международного аэропорта, сеть водоснабжения и канализации города Нахчыван, проложены автомобильные дороги, созданы улицы и площади, парки отдыха, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

В целях продолжения работы по благоустройству и созиданию в Нахчыванской Автономной Республике, а также обеспечения осуществления мер, намеченных в "Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", глава государства постановил:

Для дальнейшего ускорения социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики 7,0 (семь) млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.