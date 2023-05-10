Президент: Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева

Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева. Народ избрал своим руководителем именно его, это было подлинным торжеством демократии.

Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева. Народ избрал своим руководителем именно его, это было подлинным торжеством демократии.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в своем обращении к народу.

Подчеркнув, что власть Азербайджана – как коммунистическая, так и "демократическая" всячески пыталась отдалить Гейдара Алиева от Нахчывана, глава государства сказал: "Нахчыван, можно сказать, задыхался в блокаде, а они совершали провокации против Нахчывана, отправляли десант, предприняли попытку переворота. Словно хотели, чтобы и Нахчыван оказался под оккупацией. Однако народ не допустил этого, он тесно сплотился вокруг своего лидера. Еще раз хочу сказать, что именно благодаря решительности, деятельности Гейдара Алиева нахчыванские земли не подверглись армянской оккупации".