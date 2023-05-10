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Президент: Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева

Президент: Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева. Народ избрал своим руководителем именно его, это было подлинным торжеством демократии.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:59
Президент: Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева

Нахчыванский период имеет большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева. Народ избрал своим руководителем именно его, это было подлинным торжеством демократии.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в своем обращении к народу.

Подчеркнув, что власть Азербайджана – как коммунистическая, так и "демократическая" всячески пыталась отдалить Гейдара Алиева от Нахчывана, глава государства сказал: "Нахчыван, можно сказать, задыхался в блокаде, а они совершали провокации против Нахчывана, отправляли десант, предприняли попытку переворота. Словно хотели, чтобы и Нахчыван оказался под оккупацией. Однако народ не допустил этого, он тесно сплотился вокруг своего лидера. Еще раз хочу сказать, что именно благодаря решительности, деятельности Гейдара Алиева нахчыванские земли не подверглись армянской оккупации".

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Версия на английском языке President: Nakhchivan period was of great importance for Heydar Aliyev's future activities
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Heydər Əliyevin gələcək fəaliyyəti üçün Naxçıvan dövrünün böyük əhəmiyyəti var"

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