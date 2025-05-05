Нахчыванский госуниверситет и Верховный суд запускают совместный проект

Нахчыванский государственный университет и Верховный суд Автономной Республики запускают совместный проект в рамках Года конституции и суверенитета.

Нахчыванский государственный университет и Верховный суд Автономной Республики запускают совместный проект в рамках Года конституции и суверенитета.

Как сообщили Report в Верховном суде Нахчыванской АР, в рамках инициативы "Конституционный марафон" пройдут дебаты, викторины и симуляции судебных процессов с участием студентов юридического факультета.

Также предусмотрены встречи учащихся с судьями, панельные обсуждения и другие мероприятия.

Запуск проекта запланирован на завтра в Нахчыванском государственном университете.