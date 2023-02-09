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Нахчыванская дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Нахчыванская дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам Государственная дорожная полиция Нахчыванской автономной республики обратилась к водителям и пешеходам в связи с резким изменением погодных условий.
Внутренняя политика
9 февраля 2023 г. 00:14
Нахчыванская дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Государственная дорожная полиция Нахчыванской автономной республики обратилась к водителям и пешеходам в связи с резким изменением погодных условий.

Как передает нахчыванское бюро Report, в обращении отмечается:

"По сообщению Министерства экологии и природных ресурсов, до выходных на территории автономной республики ожидается ветреная и дождливая погода, местами снег, дороги в горных и предгорных районах будут покрыты льдом.

Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными, контролировать скоростной режим и расстояние между ними, использовать подходящие по сезону шины, словом, не использовать технически неисправные автомобили.

При этом, учитывая, что снежные погодные условия создадут трудности для пешеходов, им рекомендуется быть ответственными и использовать при движении тротуары и пешеходные переходы".

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