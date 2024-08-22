Награждены военнослужащие Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

Награждены военнослужащие Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики за отличие при исполнении служебных обязанностей.

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики за отличие при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится: "За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Амирова Руфата Фикрет оглу – полковника Залова Эльшада Магеррам оглу – майора медалью "За Отчизну" Керимова Заура Зияд оглу – полковника медицинской службы Халилова Азера Акиф оглу – полковник-лейтенанта Гемерли Эмина Алекбер оглу – полковник-лейтенанта медалью "За военные заслуги" Агаева Руслана Агамирза оглу – майора Гасанова Айдына Махир оглу – майора Гусейнова Заура Зираддин оглу – майора Шухралиева Шамига Эршад оглу – майора Юсиф-заде Гулама Эльдар оглу – майора Гулиеву Айгюн Магеррам гызы – капитана Новрузова Фариза Ханлар оглу – капитана Новрузова Надира Огтай оглу – капитана Гаджиеву Лейлу Вагиф гызы – лейтенанта Вердиеву Гюнель Акиф гызы – гизиря". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram