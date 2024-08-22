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Награждены военнослужащие Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

Награждены военнослужащие Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 12:09
Награждены военнослужащие Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:

"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Амирова Руфата Фикрет оглу – полковника

Залова Эльшада Магеррам оглу – майора

медалью "За Отчизну"

Керимова Заура Зияд оглу – полковника медицинской службы

Халилова Азера Акиф оглу – полковник-лейтенанта

Гемерли Эмина Алекбер оглу – полковник-лейтенанта

медалью "За военные заслуги"

Агаева Руслана Агамирза оглу – майора

Гасанова Айдына Махир оглу – майора

Гусейнова Заура Зираддин оглу – майора

Шухралиева Шамига Эршад оглу – майора

Юсиф-заде Гулама Эльдар оглу – майора

Гулиеву Айгюн Магеррам гызы – капитана

Новрузова Фариза Ханлар оглу – капитана

Новрузова Надира Огтай оглу – капитана

Гаджиеву Лейлу Вагиф гызы – лейтенанта

Вердиеву Гюнель Акиф гызы – гизиря".

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