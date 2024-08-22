Награждены военнослужащие Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:
"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Амирова Руфата Фикрет оглу – полковника
Залова Эльшада Магеррам оглу – майора
медалью "За Отчизну"
Керимова Заура Зияд оглу – полковника медицинской службы
Халилова Азера Акиф оглу – полковник-лейтенанта
Гемерли Эмина Алекбер оглу – полковник-лейтенанта
медалью "За военные заслуги"
Агаева Руслана Агамирза оглу – майора
Гасанова Айдына Махир оглу – майора
Гусейнова Заура Зираддин оглу – майора
Шухралиева Шамига Эршад оглу – майора
Юсиф-заде Гулама Эльдар оглу – майора
Гулиеву Айгюн Магеррам гызы – капитана
Новрузова Фариза Ханлар оглу – капитана
Новрузова Надира Огтай оглу – капитана
Гаджиеву Лейлу Вагиф гызы – лейтенанта
Вердиеву Гюнель Акиф гызы – гизиря".