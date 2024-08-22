Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана

Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится: "За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджанской Республики: орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Зейналова Эльшана Аскер оглу – генерал-майора медалью "За Отчизну" Багирова Махира Шахвелед оглу – полковника Б Бахтиярова Рашада Тапдыг оглу – полковника Наджафли Полада Хабиб оглу – полковника Алиева Мурсала Садыг оглу – полковник-лейтенанта Ибрагимли Фуада Бафадар оглу – полковник-лейтенанта Мусаева Бахруза Ильхам оглу – майора медалью "За отвагу" Аббасова Парвиза Шахбаз оглу – полковника Абдуллаева Эльдара Азиз оглу – полковника Газыева Хайяма Осман оглу – полковник-лейтенанта Тагиева Руслана Сахиб оглу – полковник-лейтенанта Асланова Афига Мобиль оглу – майора Бабаева Эльшада Вагиф оглу – майора медалью "За военные заслуги" Гусейнова Хафиза Эльман оглу – полковника юстиции Гусейнова Сейрана Тофиг оглу – полковника Исмаилова Мугдата Мамед оглу – полковника Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника Джалилова Бахрама Байрам оглу – полковник-лейтенанта Гумбатова Джошгуна Ганбар оглу – полковник-лейтенанта Искендерова Ильгара Идрис оглу – полковник-лейтенанта Гасымова Рамиля Рави оглу – полковник-лейтенанта Намазова Руслана Заман оглу – полковник-лейтенанта Адыгезалову Арзу Узеир гызы – майора Эйналиева Турала Ислам оглу – майора Алиева Расула Этибар оглу – майора медицинской службы Амирли Горхмаза Рауф оглу – майора медицинской службы Гаджиева Эльнура Этибар оглу – майора Гурбанова Фарида Натиг оглу – майора Мамедова Эйюба Алоф оглу – майора Багирова Эльмара Вагиф оглу – капитана Алиева Бахмана Эльман оглу – капитана Насирова Эльмана Хагверди оглу – капитана Рагимова Мурада Гейбат оглу – капитана Тагиева Эльчина Этибар оглу – капитана Тагиева Илькина Адалят оглу – капитана Гадималыева Аслана Керем оглу – старшего лейтенанта Мамедова Самира Вагиф оглу – старшего сержанта". Подпишитесь на наш Telegram канал