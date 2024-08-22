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Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана

Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 12:05
Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:

"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Зейналова Эльшана Аскер оглу – генерал-майора

медалью "За Отчизну"

Багирова Махира Шахвелед оглу – полковника

Б Бахтиярова Рашада Тапдыг оглу – полковника

Наджафли Полада Хабиб оглу – полковника

Алиева Мурсала Садыг оглу – полковник-лейтенанта

Ибрагимли Фуада Бафадар оглу – полковник-лейтенанта

Мусаева Бахруза Ильхам оглу – майора

медалью "За отвагу"

Аббасова Парвиза Шахбаз оглу – полковника

Абдуллаева Эльдара Азиз оглу – полковника

Газыева Хайяма Осман оглу – полковник-лейтенанта

Тагиева Руслана Сахиб оглу – полковник-лейтенанта

Асланова Афига Мобиль оглу – майора

Бабаева Эльшада Вагиф оглу – майора

медалью "За военные заслуги"

Гусейнова Хафиза Эльман оглу – полковника юстиции

Гусейнова Сейрана Тофиг оглу – полковника

Исмаилова Мугдата Мамед оглу – полковника

Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника

Джалилова Бахрама Байрам оглу – полковник-лейтенанта

Гумбатова Джошгуна Ганбар оглу – полковник-лейтенанта

Искендерова Ильгара Идрис оглу – полковник-лейтенанта

Гасымова Рамиля Рави оглу – полковник-лейтенанта

Намазова Руслана Заман оглу – полковник-лейтенанта

Адыгезалову Арзу Узеир гызы – майора

Эйналиева Турала Ислам оглу – майора

Алиева Расула Этибар оглу – майора медицинской службы

Амирли Горхмаза Рауф оглу – майора медицинской службы

Гаджиева Эльнура Этибар оглу – майора

Гурбанова Фарида Натиг оглу – майора

Мамедова Эйюба Алоф оглу – майора

Багирова Эльмара Вагиф оглу – капитана

Алиева Бахмана Эльман оглу – капитана

Насирова Эльмана Хагверди оглу – капитана

Рагимова Мурада Гейбат оглу – капитана

Тагиева Эльчина Этибар оглу – капитана

Тагиева Илькина Адалят оглу – капитана

Гадималыева Аслана Керем оглу – старшего лейтенанта

Мамедова Самира Вагиф оглу – старшего сержанта".

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