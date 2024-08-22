Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:
"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Зейналова Эльшана Аскер оглу – генерал-майора
медалью "За Отчизну"
Багирова Махира Шахвелед оглу – полковника
Б Бахтиярова Рашада Тапдыг оглу – полковника
Наджафли Полада Хабиб оглу – полковника
Алиева Мурсала Садыг оглу – полковник-лейтенанта
Ибрагимли Фуада Бафадар оглу – полковник-лейтенанта
Мусаева Бахруза Ильхам оглу – майора
медалью "За отвагу"
Аббасова Парвиза Шахбаз оглу – полковника
Абдуллаева Эльдара Азиз оглу – полковника
Газыева Хайяма Осман оглу – полковник-лейтенанта
Тагиева Руслана Сахиб оглу – полковник-лейтенанта
Асланова Афига Мобиль оглу – майора
Бабаева Эльшада Вагиф оглу – майора
медалью "За военные заслуги"
Гусейнова Хафиза Эльман оглу – полковника юстиции
Гусейнова Сейрана Тофиг оглу – полковника
Исмаилова Мугдата Мамед оглу – полковника
Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника
Джалилова Бахрама Байрам оглу – полковник-лейтенанта
Гумбатова Джошгуна Ганбар оглу – полковник-лейтенанта
Искендерова Ильгара Идрис оглу – полковник-лейтенанта
Гасымова Рамиля Рави оглу – полковник-лейтенанта
Намазова Руслана Заман оглу – полковник-лейтенанта
Адыгезалову Арзу Узеир гызы – майора
Эйналиева Турала Ислам оглу – майора
Алиева Расула Этибар оглу – майора медицинской службы
Амирли Горхмаза Рауф оглу – майора медицинской службы
Гаджиева Эльнура Этибар оглу – майора
Гурбанова Фарида Натиг оглу – майора
Мамедова Эйюба Алоф оглу – майора
Багирова Эльмара Вагиф оглу – капитана
Алиева Бахмана Эльман оглу – капитана
Насирова Эльмана Хагверди оглу – капитана
Рагимова Мурада Гейбат оглу – капитана
Тагиева Эльчина Этибар оглу – капитана
Тагиева Илькина Адалят оглу – капитана
Гадималыева Аслана Керем оглу – старшего лейтенанта
Мамедова Самира Вагиф оглу – старшего сержанта".