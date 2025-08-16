О нас

Военнослужащим ГПС присвоены высшие воинские звания

Внутренняя политика
16 августа 2025 г. 12:35
Военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана присвоены высшие воинские звания.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

высшее воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Бабеку Вахид оглу Гурбанову

высшее воинское звание "генерал-майор"

полковнику Джейхуну Гасан оглу Набиеву

полковнику Азеру Алиюсиф оглу Ширинову.

Версия на азербайджанском языке DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib

