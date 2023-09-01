Награждены спортсмены, показавшие высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале

Награждены спортсмены Азербайджанской Республики, показавшие самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеры и другие специ

Награждены спортсмены Азербайджанской Республики, показавшие самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеры и другие специалисты, принимавшие участие в процессе подготовки спортсменов к играм.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 291 200 манатов.

Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено в 15-дневный срок подготовить и утвердить порядок распределения и выплаты средств, предусмотренных для награждения спортсменов, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, с учетом уровня конкуренции между спортсменами и количества медалей за самые высокие результаты, обеспечить выплату средств, выделенных частью 1 настоящего распоряжения, в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.