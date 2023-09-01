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Награждены спортсмены, показавшие высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале

Награждены спортсмены, показавшие высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале Награждены спортсмены Азербайджанской Республики, показавшие самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеры и другие специ
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 21:12
Награждены спортсмены, показавшие высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале

Награждены спортсмены Азербайджанской Республики, показавшие самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеры и другие специалисты, принимавшие участие в процессе подготовки спортсменов к играм.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 291 200 манатов.

Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено в 15-дневный срок подготовить и утвердить порядок распределения и выплаты средств, предусмотренных для награждения спортсменов, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, с учетом уровня конкуренции между спортсменами и количества медалей за самые высокие результаты, обеспечить выплату средств, выделенных частью 1 настоящего распоряжения, в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке XXXI Ümumdünya Yay Universiadası və Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında ən yüksək nəticələr göstərən idmançılar mükafatlandırılıb

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