Награждены сотрудники оборонной промышленности - СПИСОК

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников оборонной промышленности Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджанской Республике и плодотворную деятельность на государственной службе президент страны наградил следующих лиц:

медалью "Терегги"

Аллахвердиева Мурада Гаджи оглу

Гейдарова Арифа Эльдар оглу

Халилова Эльдара Халил оглу

Хыдырова Ниязи Гариб оглу

Имамалиева Назима Керим оглу

Керимова Натига Исрафил оглу

Гурбанова Кямала Рамиз оглу

Мамедова Муталлима Тюрбенде оглу

Нахмедову Шахлу Ахлиман гызы

Примова Аладдина Аббасали оглу

Сафарова Самеддина Сабир оглу

Шивилова Булуда Ахмед оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Гаджиева Рауфа Рамиз оглу

Ибадова Эльнура Адем оглу

Исламова Фазиля Шамиль оглу

Гасымова Солтана Керим оглу

Миришова Эхтирама Закир оглу

Расулзаде Рустама Руфат оглу

Таирову Назакет Гюльага гызы.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в создании и развитии оборонной промышленности Азербайджанской Республики почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено:

Асадову Фейрузу Зафар оглу

Гасымову Гулу Гасым оглу

Годжаеву Джахиду Адыгезал оглу

Мамедову Джавиду Халил оглу.