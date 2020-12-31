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Награждены сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения

Награждены сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "Терегги" сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
31 декабря 2020 г. 14:25
Награждены сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "Терегги" сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в тексте документа говорится:

"За плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты наградить медалью "Терегги" следующих лиц Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

Акперова Кянана Эйваз оглу

Алиева Назима Алигулу оглу

Малики Рамиля Адиль оглу

Мехдизаде Фуада Хасрет оглу

Мамедова Фархада Рафи оглу

Мамедову Матанет Наби гызы

Масимова Ильгара Таир оглу

Мурсалова Тарлана Алиага оглу

Назарова Тенгиза Махсуд оглу

Новрузова Заура Акиф оглу

Селимова Эльчина Мамедали оглу

Талыбова Фазиля Габиб оглу".

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