Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает" Report", за отличие при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:
медалью «За отвагу»
Гейдаров Сулейман Вагиф оглу – майор
медалью «За воинские заслуги»
Фейзиев Мирали Мамед оглу – полковник
Гасанов Талех Рафиг оглу – полковник
Гусейнов Агали Алиакбер оглу – полковник
Самедов Фархад Нариман оглу – полковник
Самедов Хикмет Васиф оглу – полковник
Алигюлов Эльчин Велиага оглу – полковник медицинской службы
Алиев Сергей Владимирович– полковник-лейтенант
Гаджиев Хикмет Мехи оглу – полковник-лейтенант
Наджафов Пейман Мехман оглу – полковник-лейтенант
Гусейнов Сулейман Гасан оглу – майор
Гулиев Адыгезал Самед оглу – майор
Гулиев Рустам Алигусейн оглу – майор
Алекберов Алекбер Надим оглу – капитан
Гадиров Илькин Намиг оглу – капитан
медалью «За отличие на государственной службе»
Бабаева Хусния Васиф гызы
Багирова Севиндж Фарман гызы
медалью «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 3-й степени
Алиев Мубариз Али оглу – полковник внутренней службы
Джебраилов Заур Сулейман оглу – майор внутренней службы
Алискендеров Заур Рамизович – майор внутренней службы
Исмаилов Исмаил Саттар оглу – майор внутренней службы
Гулиев Садиг Натиг оглу – капитан внутренней службы
Агаев Эльнур Чингиз оглу – старший сержант внутренней службы
Алиев Джаннат Сабир оглу – старший сержант внутренней службы
Искендеров Исрафил Саттар оглу – старший сержант внутренней службы
Мирзоев Низами Ягуб оглу – старший сержант внутренней службы
Улубеков Вюсал Иззет оглу – старший сержант внутренней службы.