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Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана

Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Внутренняя политика
15 декабря 2022 г. 19:18
Награждена группа сотрудников МЧС Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает" Report", за отличие при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

медалью «За отвагу»

Гейдаров Сулейман Вагиф оглу – майор

медалью «За воинские заслуги»

Фейзиев Мирали Мамед оглу – полковник

Гасанов Талех Рафиг оглу – полковник

Гусейнов Агали Алиакбер оглу – полковник

Самедов Фархад Нариман оглу – полковник

Самедов Хикмет Васиф оглу – полковник

Алигюлов Эльчин Велиага оглу – полковник медицинской службы

Алиев Сергей Владимирович– полковник-лейтенант

Гаджиев Хикмет Мехи оглу – полковник-лейтенант

Наджафов Пейман Мехман оглу – полковник-лейтенант

Гусейнов Сулейман Гасан оглу – майор

Гулиев Адыгезал Самед оглу – майор

Гулиев Рустам Алигусейн оглу – майор

Алекберов Алекбер Надим оглу – капитан

Гадиров Илькин Намиг оглу – капитан

медалью «За отличие на государственной службе»

Бабаева Хусния Васиф гызы

Багирова Севиндж Фарман гызы

медалью «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 3-й степени

Алиев Мубариз Али оглу – полковник внутренней службы

Джебраилов Заур Сулейман оглу – майор внутренней службы

Алискендеров Заур Рамизович – майор внутренней службы

Исмаилов Исмаил Саттар оглу – майор внутренней службы

Гулиев Садиг Натиг оглу – капитан внутренней службы

Агаев Эльнур Чингиз оглу – старший сержант внутренней службы

Алиев Джаннат Сабир оглу – старший сержант внутренней службы

Искендеров Исрафил Саттар оглу – старший сержант внутренней службы

Мирзоев Низами Ягуб оглу – старший сержант внутренней службы

Улубеков Вюсал Иззет оглу – старший сержант внутренней службы.

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Версия на азербайджанском языке Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

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