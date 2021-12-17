Награждены сотрудники Министерства оборонной промышленности - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства оборонной промышленности.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства оборонной промышленности.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджанской Республике и эффективную деятельность на государственной службе были награждены следующие сотрудники Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики:

Медалью "Терегги"

Алиев Сиявуш Гусейн оглу

Гулиев Фалах Фахраддин оглу

Мустафаев Захид Сейфеддин оглу

Тахиров Расим Фирудинович

Медалью “За отличие на государственной службе”

Алиев Самир Видади оглу

Фатуллабейли Айтен Мамед кызы

Гасымов Эльчин Атеш оглы.