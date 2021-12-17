О нас
Report Georgia
Аудио новости

Награждены сотрудники Министерства оборонной промышленности - СПИСОК

Награждены сотрудники Министерства оборонной промышленности - СПИСОК Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства оборонной промышленности.
Внутренняя политика
17 декабря 2021 г. 15:24
Награждены сотрудники Министерства оборонной промышленности - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства оборонной промышленности.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджанской Республике и эффективную деятельность на государственной службе были награждены следующие сотрудники Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики:

Медалью "Терегги"

Алиев Сиявуш Гусейн оглу

Гулиев Фалах Фахраддин оглу

Мустафаев Захид Сейфеддин оглу

Тахиров Расим Фирудинович

Медалью “За отличие на государственной службе”

Алиев Самир Видади оглу

Фатуллабейли Айтен Мамед кызы

Гасымов Эльчин Атеш оглы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

Самое важное

Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
16 декабря 2021 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
16 декабря 2021 г. 09:54
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
ЕС выразил поддержку глобальному проекту, созданному с помощью Азербайджана
16 декабря 2021 г. 08:17
По инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
ФотоПо инициативе Эмманюэля Макрона прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
16 декабря 2021 г. 02:52
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов ЕС
16 декабря 2021 г. 01:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Самир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
ФотоСамир Шарифов пригласил компании Саудовской Аравии принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий
15 декабря 2021 г. 23:43
В Брюсселе начал работу саммит Восточного партнерства
В Брюсселе начал работу саммит "Восточного партнерства"
15 декабря 2021 г. 20:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi