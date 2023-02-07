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Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2023 г. 17:53
Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Report, за заслуги в развитии профсоюзного движения в Азербайджане награждаются следующие лица:

орденом "Эмек" 3-й степени

Ахундову Эсмиру Алиашраф гызы

Алиева Ильгара Юсиф оглу

Асадова Мубариза Гадир оглу

Гусейнову Севду Энвер гызы

Сулейманову Гюльтекин Муса гызы

медалью "Терегги"

Агаева Керима Надир оглу

Агаева Сейфаддина Джулейхан оглу

Агаеву Афруз Мухаммедия гызы

Бабаева Алима Фехруз оглу

Бороеву Хамисат Сеидмухаммед гызы

Акберову Хокюму Гошуналы гызы

Алиева Абдула Тевеккюль оглу

Фарзалиеву Гюльнару Бахадур гызы

Гасанли Гадира Эльдар оглу

Халилова Джаваншира Тахмаз оглу

Исмаилова Векила Али оглу

Набиеву Назакет Мамед гызы

Нуруллаева Назима Акиф оглу

Паша Танрыверди Ахмед оглу

Рагимову Адилю Мухаммед гызы

Шабанову Самаю Джахангир гызы

Тагиева Бахтияра Аладдин оглу.

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