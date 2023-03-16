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Награждены сотрудники Государственной миграционной службы

Награждены сотрудники Государственной миграционной службы Награждены сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана.
Внутренняя политика
16 марта 2023 г. 18:29
Награждены сотрудники Государственной миграционной службы

Награждены сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Так, за отличие при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Абдуллаева Исмаила Али оглу

медалью "За отличие на службе в органах миграции"

Бадалова Айхана Али оглу

Алиева Амида Габиб оглу

Гусейнова Ильяса Фатулла оглу

Гусейнову Нигяр Эльхан гызы

Гулиева Суная Ариф оглу

Гулиева Вели Нусреддин оглу

Мирзоева Вугара Гамид оглу

Саттарову Афсану Зиядхан гызы

Шахмарова Эльнура Гачай оглу

Тагиева Фаига Ариф оглу.

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