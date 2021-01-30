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Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета

Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
30 января 2021 г. 17:13
Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в таможенных органах в Азербайджане президент наградил следующих сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мурадлы Гюльоглана Бабасен оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Бабаева Гумбата Гумбат оглу

Ахмедова Рафаэля Мехтихан оглу

Алиева Эйваза Ганбар оглу

Алиева Рамина Акиф оглу

Асадова Рамиля Эльхан оглу

Фарзалиева Галиба Махмуд оглу

Гасанли Вели Ибрагим оглу

Гусейнова Али Забит оглу

Ибрагимова Джейхуна Абульфаз оглу

Гулузаде Джафара Махмуд оглу

Мамедова Абузара Багир оглу

Мустафаева Мубариза Иса оглу

Новрузову Айгюн Эльчин гызы

Панахова Гаджимурада Фируз оглу

Рагимову Зулейху Гасан гызы

Сарыева Алинура Чингиз оглу

Сафарова Магсуда Гусейн оглу

Зейналова Бахтияра Абульфаз оглу.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edildi - SİYAHI

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