Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в таможенных органах глава государства наградил следующих сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
медалью "Терегги"
Гулиева Рауфа Захид оглу
Новрузова Гулу Новруз оглу
медалью "За отличие на государственной службе"
Абазарову Кямалю Интигам гызы
Бабаева Хайяма Гуфран оглу
Ахадова Джавидана Захид оглу
Азизова Акифа Асиф оглу
Халилова Илала Ариф оглу
Худавердиева Эльхана Джахангир оглу
Гахраманова Эльнура Ровшан оглу
Мамедова Этибара Муса оглу
Мамедова Намига Ягуб оглу
Нагиева Самира Сабир оглу
Новрузова Намига Гейдар оглу
Оруджева Эльвина Сафар оглу
Салманова Рашада Ариф оглу.