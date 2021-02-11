О нас
Report Georgia
Аудио новости

Награждены сотрудники Академии физической культуры и спорта

Награждены сотрудники Академии физической культуры и спорта Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.
Внутренняя политика
11 февраля 2021 г. 19:35
Награждены сотрудники Академии физической культуры и спорта
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщает Report, по случаю 90-летия Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта за заслуги в подготовке кадров в области физической культуры и спорта президент распорядился наградить следующих сотрудников Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта:

орденом "Шохрат"

Гаджиева Фуада Гаджи оглу

медалью "Терегги"

Адыгезалову Лейлу Худат гызы

Джаббарлы Бахруза Арзуман оглу

Абиева Галиба Шамиль оглу

Абиева Тельмана Гулам оглу

Гусейнова Фархада Джафар оглу

Гулиева Юсифа Назир оглу

Махмудову Зумруд Ариф гызы.

Другим распоряжением главы государства, по случаю 90-летия Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта за заслуги в подготовке кадров в области физической культуры и спорта в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта:

"Заслуженный учитель"

Адыгезаловой Вафе Алман гызы

Агаевой Валиде Эльдар гызы

Багировой Рафиге Мазахир гызы

Ахмедовой Лале Яшар гызы

Гейдарову Немату Алимамед оглу

Халилову Рагиму Гасан оглу

Ибрагимли Арифу Мамедгулу оглу

Гурбанову Огтаю Гусейн оглу

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Багирову Солтану Садраддин оглу

Джафарову Гамбару Магеррам оглу

Алиеву Ильгару Сафаралы оглу

Меджидову Назиму Беюк-Ага оглу

Рустамову Бахтияру Эйюб оглу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

Новости партнеров

Другие новости из категории

Дильгаму Гулиеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана
Дильгаму Гулиеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана
11 февраля 2021 г. 18:45
Президент выступил на заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК
Президент выступил на заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК
11 февраля 2021 г. 16:57
Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%
Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%
11 февраля 2021 г. 14:52
Мехрибан Алиева выступила на мероприятии ИСЕСКО
Мехрибан Алиева выступила на мероприятии ИСЕСКО
11 февраля 2021 г. 14:36
Журналисты ознакомились с условиями в новом здании Генпрокуратуры
ФотоЖурналисты ознакомились с условиями в новом здании Генпрокуратуры
11 февраля 2021 г. 12:20
Зарубежных врачей привлекут для лечения раненых в Отечественной войне
Зарубежных врачей привлекут для лечения раненых в Отечественной войне
11 февраля 2021 г. 11:49
Число обращений в ASAN хidmət за прошлый год
Число обращений в ASAN хidmət за прошлый год
11 февраля 2021 г. 09:58
В прошлом году ASAN xidmət необоснованно отказал в 57 обращениях
В прошлом году ASAN xidmət необоснованно отказал в 57 обращениях
11 февраля 2021 г. 09:45
Сотрудник ASAN xidmət назначен судьей
Сотрудник ASAN xidmət назначен судьей
10 февраля 2021 г. 14:30
Посол Беларуси: Был очень потрясен при виде разрушенных домов и кладбищ
Посол Беларуси: Был очень потрясен при виде разрушенных домов и кладбищ
9 февраля 2021 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi