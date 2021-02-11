Награждены сотрудники Академии физической культуры и спорта

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщает Report, по случаю 90-летия Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта за заслуги в подготовке кадров в области физической культуры и спорта президент распорядился наградить следующих сотрудников Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта:

орденом "Шохрат"

Гаджиева Фуада Гаджи оглу

медалью "Терегги"

Адыгезалову Лейлу Худат гызы

Джаббарлы Бахруза Арзуман оглу

Абиева Галиба Шамиль оглу

Абиева Тельмана Гулам оглу

Гусейнова Фархада Джафар оглу

Гулиева Юсифа Назир оглу

Махмудову Зумруд Ариф гызы.

Другим распоряжением главы государства, по случаю 90-летия Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта за заслуги в подготовке кадров в области физической культуры и спорта в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта:

"Заслуженный учитель"

Адыгезаловой Вафе Алман гызы

Агаевой Валиде Эльдар гызы

Багировой Рафиге Мазахир гызы

Ахмедовой Лале Яшар гызы

Гейдарову Немату Алимамед оглу

Халилову Рагиму Гасан оглу

Ибрагимли Арифу Мамедгулу оглу

Гурбанову Огтаю Гусейн оглу

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Багирову Солтану Садраддин оглу

Джафарову Гамбару Магеррам оглу

Алиеву Ильгару Сафаралы оглу

Меджидову Назиму Беюк-Ага оглу

Рустамову Бахтияру Эйюб оглу.