Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за плодотворную деятельность на государственной службе награждаются медалью "За отличие на государственной службе" следующие государственные служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
Аллахвердиева Амалия Керим гызы
Исмаилова Рухия Гасан гызы
Мамедова Эльнара Хасай гызы
Рустамов Ровшан Рустам оглу
Валехов Джейхун Аганазар оглу.