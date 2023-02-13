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Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 11:13
Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность на государственной службе награждаются медалью "За отличие на государственной службе" следующие государственные служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

Аллахвердиева Амалия Керим гызы

Исмаилова Рухия Гасан гызы

Мамедова Эльнара Хасай гызы

Рустамов Ровшан Рустам оглу

Валехов Джейхун Аганазар оглу.

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