Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpg https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpg Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за плодотворную деятельность на государственной службе награждаются медалью "За отличие на государственной службе" следующие государственные служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики: Аллахвердиева Амалия Керим гызы Исмаилова Рухия Гасан гызы Мамедова Эльнара Хасай гызы Рустамов Ровшан Рустам оглу Валехов Джейхун Аганазар оглу. Подпишитесь на наш Telegram канал