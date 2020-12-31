Награждены работники железнодорожного транспорта Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников железнодорожного транспорта Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников железнодорожного транспорта Азербайджана".

Как сообщает Report, в тексте документа говорится:

"За плодотворную деятельность в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Аббасова Вагифа Кямал оглу

Джавадова Ильхама Кямал оглу

медалью «Терегги»

Аббасова Мушфига Сахавет оглу

Аллахвердиева Мубариза Гасан оглу

Бабаева Рамиза Алибаба оглу

Джавадова Агу Тахир оглу

Джафарова Эльмана Рза оглу

Ахмедова Мехмана Ахмед оглу

Ахмедова Захида Фарман оглу

Алиева Асифа Черкез оглу

Аскерова Анара Шахлар оглу

Гахраманова Сеймура Сулейман оглу

Мамедалиева Ашрафа Аллахверди оглу

Мамедова Эльчина Тофиг оглу

Мамедова Мехмана Искендер оглу

Наджафова Аловсата Нифтулла оглу

Насирова Фархада Сайяд оглу".