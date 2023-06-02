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Награждены победители конкурса рисунков, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Награждены победители конкурса рисунков, посвященного 100-летию Гейдара Алиева Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает серию мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 09:31
Награждены победители конкурса рисунков, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает серию мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, состоялась церемония награждения победителей конкурса рисунков "Безопасные продукты питания для здорового будущего", объявленного среди школьников.

1 июня - в Международный день защиты детей в рамках мероприятия в парке Центра Гейдара Алиева была организована выставка работ учащихся, победивших в конкурсе. В церемонии приняли участие председатель АПБА Гошгар Тахмезли, члены Общественного совета при агентстве, "Друзья школы" и учащиеся, победившие в конкурсе.

Были награждены авторы 30 лучших работ, отобранных из 757 картин, представленных на конкурс. Им были вручены грамоты и ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

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