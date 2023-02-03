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Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране

Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, участвовавших в предотвращении террористического акта, совершенного против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Внутренняя политика
3 февраля 2023 г. 16:05
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, участвовавших в предотвращении террористического акта, совершенного против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает Report, лица награждаются за мужественные и решительные действия при выполнении служебного долга в условиях реальной угрозы для жизни и здоровья при предотвращении террористического акта, совершенного 27 января 2023 года против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Так, Тагиев Васиф Натиг оглу награждается орденом "Рашадат" 1-й степени, а Аскеров Орхан Ризван оглу (посмертно) и Иманов Махир Кямиль оглу медалью "За Отчизну"

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Версия на азербайджанском языке İrandakı səfirliyimizə qarşı törədilmiş terror aktının qarşısının alınmasında iştirak etmiş şəxslər təltif edilib

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