Награждена группа лиц, отличившихся в осуществлении проекта "Баку Белый город" - СПИСОК

26 декабря, 2018 18:58

https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в осуществлении проекта "Баку Белый город". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в осуществлении проекта "Баку Белый город", являющегося одним из крупнейших строительных проектов, реализуемых на территории города Баку, глава государства наградил следующих лиц: орденом "Шохрат" Садыхова Руслана Огтай оглу медалью "Терегги" Аббасова Нютвели Искендер оглу Абдуллаева Фазаила Джахангир оглу Чернову Елену Викторовну Дадашева Этибара Муршуд оглу Гулиева Эльхана Абубекир оглу.

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