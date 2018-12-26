Награждена группа лиц, отличившихся в осуществлении проекта "Баку Белый город" - СПИСОК

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в осуществлении проекта "Баку Белый город".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в осуществлении проекта "Баку Белый город", являющегося одним из крупнейших строительных проектов, реализуемых на территории города Баку, глава государства наградил следующих лиц:
орденом "Шохрат"
Садыхова Руслана Огтай оглу
медалью "Терегги"
Аббасова Нютвели Искендер оглу
Абдуллаева Фазаила Джахангир оглу
Чернову Елену Викторовну
Дадашева Этибара Муршуд оглу
Гулиева Эльхана Абубекир оглу.
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